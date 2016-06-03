أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم الغربية" تنظم مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

Google+ Print
"تعليم الغربية" تنظم مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة "تعليم الغربية" تنظم مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة فريدة مجاهد وكيل الوزارة مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية بقاعة التدريب عن بعد بالمديرية، لأكثر من 150 طالبا وطالبة من أبناء مدينة طنطا وتوابعها إلى جانب مراجعات بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وقدم عبد المجيد عثمان مدرس اللغة العربية مراجعات شاملة للمنهج والأسئلة المتوقعة فى الامتحان للطلاب، وسط ترحيب كبير من الطلاب والطالبات.

من جانبها قالت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم إن المراجعات النهائية تركز على الكتاب المدرسى والأسئلة المتوقعة فى الامتحان.

وأضافت أن تلك المراجعات لاقت ترحيبا كبيرا من الطلاب واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الذى أبدى سعادته بها، مؤكدة استمرار المراجعات النهائية للطلاب بالمديرية وبكل إدارة تعليمية لحين انتهاء الامتحانات.


>"اليوم السابع" يقدم مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365