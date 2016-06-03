"تعليم الغربية" تنظم مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة فريدة مجاهد وكيل الوزارة مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية بقاعة التدريب عن بعد بالمديرية، لأكثر من 150 طالبا وطالبة من أبناء مدينة طنطا وتوابعها إلى جانب مراجعات بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وقدم عبد المجيد عثمان مدرس اللغة العربية مراجعات شاملة للمنهج والأسئلة المتوقعة فى الامتحان للطلاب، وسط ترحيب كبير من الطلاب والطالبات.

من جانبها قالت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم إن المراجعات النهائية تركز على الكتاب المدرسى والأسئلة المتوقعة فى الامتحان.

وأضافت أن تلك المراجعات لاقت ترحيبا كبيرا من الطلاب واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الذى أبدى سعادته بها، مؤكدة استمرار المراجعات النهائية للطلاب بالمديرية وبكل إدارة تعليمية لحين انتهاء الامتحانات.

"اليوم السابع" يقدم مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة العربية لطلاب الثانوية