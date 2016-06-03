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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ92 من جنسيات مختلفة بكفر الشيخ

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ92 من جنسيات مختلفة بكفر الشيخ إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ92 من جنسيات مختلفة بكفر الشيخ
تمكنت قوات حرس الحدود بكفر الشيخ من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ92 من جنسيات مختلفة قبل سفرهم لإيطاليا، قبالة سواحل البحر المتوسط بمطوبس.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مأمور مركز مطوبس، يفيد بإلقاء القبض على 92 شخصا من جنسيات مختلفة بمنطقة غرب نقطة مسطروة، انتقلت قوة أمنية من مباحث مطوبس وتبين القبض على 48 مصريا و20 صوماليا و15 أريتريا و8 سوادنيين وسيدة سورية.

وبمناقشتهم تبين اتفاقهم مع أحمد السيد من فاقوس شرقية مقابل مبالغ مالية نظير السفر لدولة إيطاليا، بواسطة أحد مراكب الصيد.

تم تكليف مباحث الأموال العامة والأمن الوطنى بالتحرى فى الواقعة والوصول للشخص المبلغ ضده، وتحرر عن الواقعة محضر رقم 6583 لسنة 2016 إدارى مركز مطوبس.


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