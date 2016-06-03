السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق شب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد اندلاع حريق فى شقة سكنية، بنطاق بولاق الدكرور وانتقل اللواء مجدى الشقانى مدير الإدارة، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية، وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد النيران.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا فى محيط الواقعة لمحاصرة الحريق والتعامل معه، وتم إخماده ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

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http://www.youm7.com/story/2016/6/3/الحماية-المدنية-تنجح-فى-إخماد-حريق-بمصنع-ورق-بالمنطقة-الصناع/2746452#