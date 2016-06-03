أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق شب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد اندلاع حريق فى شقة سكنية، بنطاق بولاق الدكرور وانتقل اللواء مجدى الشقانى مدير الإدارة، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية، وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد النيران.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا فى محيط الواقعة لمحاصرة الحريق والتعامل معه، وتم إخماده ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.


>الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق بمصنع ورق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

http://www.youm7.com/story/2016/6/3/الحماية-المدنية-تنجح-فى-إخماد-حريق-بمصنع-ورق-بالمنطقة-الصناع/2746452#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365