أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مهمة الصعود - طه إسماعيل يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' تريزيجيه يعوض رمضان '

Google+ Print
مهمة الصعود - طه إسماعيل يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' تريزيجيه يعوض رمضان ' مهمة الصعود - طه إسماعيل يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' تريزيجيه يعوض رمضان '

ما هو التشكيل الأمثل الذي يتوجب على هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر اختياره لمواجهة تنزانيا السبت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017؟

طه إسماعيل نجم منتخب مصر والأهلي السابق يجيب لـFilGoal.com.

يقول طه:"لابد أن يبدأ الحضري في حراسة المرمى لأنه الأجهز".

وأضاف "أُفضل أيضا محمود تريزيجيه لتعويض غياب رمضان صبحي".

واختار طه إسماعيل التشكيل التالي.

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: رامي ربيعة - علي جبر - محمد عبد الشافي - أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر