مهمة الصعود - طه إسماعيل يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' تريزيجيه يعوض رمضان '

ما هو التشكيل الأمثل الذي يتوجب على هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر اختياره لمواجهة تنزانيا السبت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017؟

طه إسماعيل نجم منتخب مصر والأهلي السابق يجيب لـFilGoal.com.

يقول طه:"لابد أن يبدأ الحضري في حراسة المرمى لأنه الأجهز".

وأضاف "أُفضل أيضا محمود تريزيجيه لتعويض غياب رمضان صبحي".

واختار طه إسماعيل التشكيل التالي.

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: رامي ربيعة - علي جبر - محمد عبد الشافي - أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".