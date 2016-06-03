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الإسماعيلي يحدد احتياجاته الصيفية لـ في الجول: ثنائي الداخلية في اهتماماتنا

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الإسماعيلي يحدد احتياجاته الصيفية لـ في الجول: ثنائي الداخلية في اهتماماتنا الإسماعيلي يحدد احتياجاته الصيفية لـ في الجول: ثنائي الداخلية في اهتماماتنا

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إن إدارته تعمل حاليا على توفير احتياجات الفريق في الموسم المقبل لمعرفة الأسماء التي سيتفاوضون معها.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "حددنا بمعرفة الجهاز الفني للفريق واللجنة الفنية بالنادي احتياجاتنا للموسم المقبل".

وأضاف "ووفقا لذلك، نعمل للتفاوض مع المناسب من اللاعبين لتدعيم الثغرات في الفريق خلال الموسم المقبل، ومن بينهم نضع سيريل بيالا ورجب بكار لاعبا الداخلية".

أبو السعود أتبع "ثنائي الداخلية ضمن أولوياتنا في الموسم المقبل، ونسعى للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة".

وأتم "الثنائي سيكون خير دعم لوسط الملعب والدفاع في فريقنا، ولن يكونا الصفقتان الوحيدتان خلال الصيف المبقل".

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