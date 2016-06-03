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بالفيديو - تونس تسحق جيبوتي وتضغط على مصر وليبيريا

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بالفيديو - تونس تسحق جيبوتي وتضغط على مصر وليبيريا بالفيديو - تونس تسحق جيبوتي وتضغط على مصر وليبيريا

حقق التونسي فوزا سهلا الجمعة على مضيفه المتواضع جيبوتي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بنتيجة 3-صفر.

وسجل نعيم ستيتي هدف نسور قرطاج الأول في الدقيقة 15، وأضاف حمدي الحرباوي الهدف الثاني في الدقيقة 45، بينما سجل طه ياسين الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وارتقى بذلك المنتخب التونسي لصدارة المجموعة الأولى على حساب ليبيريا، ووضع الضغط على الفراعنة في صراع المستوى الأول لتصنيف فرق القارة السمراء.

فرفعت تونس رصيدها إلى 10 نقاط، في انتظار مواجهة ليبيريا (9 نقاط) ضد ضيفتها توجو (7 نقاط) يوم الأحد بنفس المجموعة. وتتذيل جيبوتي المجموعة دون أي نقاط.

وستستضيف تونس منتخب ليبيريا في الجولة السادسة والأخيرة في شهر سبتمبر المقبل في مباراة قد تحسم بطاقة التأهل إلى الجابون.

وأصبح منتخب مصر مطالبا بالفوز السبت على تنزانيا في نفس التصفيات لكي يضمن بقائه ضمن المستوى الأول لفرق القارة السمراء قبل قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 يوم 24 يونيو المقبل.

فمصر تحتل حاليا المركز الخامس في تصنيف منتخبات إفريقيا برصيد 631 نقطة، تليها مباشرة تونس بـ629 نقطة. وتسبق تنزانيا نظيرتها جيبوتي في التصنيف، فتحتل المركز 136 مقابل 204 للأخيرة.

وهذا يعني حصد منتخب مصر لنقاط أكثر من تونس في حالة الفوز على تنزانيا السبت.

شاهد الأهداف.

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فيديو اليوم السابع

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