خبر في الجول - منتخب مصر لن يبدأ مهاجما أمام تنزانيا

علم FilGoal.com أن منتخب مصر لن يبدأ لقاء السبت ضد مضيفه تنزانيا مهاجما، بل سيلعب على الكرات المرتدة تحسبا لاندفاع أصحاب الأرض المتوقع.

وتحتاج تنزانيا للفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر كي تحافظ على حظوظها في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2017، أما الفراعنة فيكفيهم التعادل لكنهم يطمحون للفوز من أجل الحفاظ على موقعهم في تصنيف الفيفا.

وركز المدرب هيكتور كوبر خلال مران الجمعة على التسديد من بعيد إلى جانب الضغط على المنافس، وسيبدأ المباراة عل الأرجح بخطته الاعتيادية 4-2-3-1.

وسيعتمد المنتخب على تأمين وسط الملعب واستغلال سرعة الجناحين لمباغتة تنزانيا، مع الإبقاء على رأس حربة وحيد.

التأمين والحفاظ على نظافة الشباك هو الهدف الرئيسي لمنتخب مصر في المباراة، ومع مضي الوقت قد تتحول الطريقة إلى 4-4-2 إن لم يستطع الفريق التسجيل.