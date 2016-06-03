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صور.. نجوم «the Voice Kids» يعودون على MBC مصر في «أحلى سهرة»

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صور.. نجوم «the Voice Kids» يعودون على MBC مصر في «أحلى سهرة» صور.. نجوم «the Voice Kids» يعودون على MBC مصر في «أحلى سهرة»

جانب من الحلقة

كتبت – إنجي لطفي

يعود نجوم المرحلة الختامية من برنامج “the Voice kids” في حلقةٍ خاصة مجددًا في “أحلى سهرة”، والتي تتضمن إطلالةٍ جامعة، بعيدةٍ عن أجواء المنافسة والتحدي وحبس الأنفاس على MBC .

وضمن جو فني وعائلي، سيتاح للجمهور التعرف عن كثب على كل من: “لين، وزين، وأمير، وجويرية، وميرنا”، الذين تابعوهم وأحبوهم وتعاطفوا معهم وشجعوهم طوال موسم كامل، حيث سيتحدث الأطفال عن حياتهم وعائلاتهم ومدرستهم وأصدقائهم وعشقهم للغناء والموسيقى، مع تقديم وصلات غنائية متعددة.

إلى جانب أغنيات متنوعة يقدمها الأطفال للمرة الأولى، منها فردي، وأخرى تجمع بين الـ “ديو” والـ “تريو” والوصلات الجماعية، والـ “ميدلي” و”الدبكة”.

 

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