بشرى.. علماء أمريكيون يتوصلون إلى علاج لسرطان الثدى

يعد سرطان الثدى واحدا من أكثر الأورام المنتشرة بين المصريين، كما أنه يعد تاسع أكثر الأمراض المسببة للوفاة فى مصر ، وفقًا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتمكن مؤخرًا فريق من العلماء بجامعتى ولاية أوهايو فى الولايات المتحدة الأمريكية من التوصل إلى علاج واعد جديد لمرض سرطان الثدى، من المتوقع أن يساهم فى تمديد بقاء المرضى على قيد الحياة بنسبة الضعف عن طريق إيقاف نمو الأورام السرطانية.

ويعرف العقار الجديد باسم فاسنال" Fasnall، وأكد الباحثون أنه يكافح سرطان الثدى إيجابى مستقبلات هير-2HER2-positive عن طريق تعطيل الإنزيمات الضرورية التى تحتاجها خلايا السرطان كى تظل على قيد الحياة وتتكاثر وتنتشر إلى أماكن أخرى بالجسم.

وتابع الباحثون أن عقار فاسنال يعمل باستخدام آليتين، أولهما: قتل الخلايا المصابة بالورم، والثانية عن طريق منع انتشار السرطان إلى خلايا جديدة، وأثبتت التجارب الحيوانية أن الفئران التى حصلت على عقار فاسنال ظلت على قيد الحياة لفترة أطول بمعدل الضعف مقارنة بالفئران فى المجموعة الضابطة " control group"، كما أن حجم الورم انكمش بنسبة أكبر تجاوزت 66%.

وأضاف الباحثون أن العقار الجديد أثبت فاعلية أفضل عند استخدامه مع العلاج الكيماوى المعروف باسم كاربوبلاتين carboplatin، حيث حدث انكماش أكبر فى ورم الثدى، وظل المرضى على قيد الحياة فترة أطول مقارنة بمن حصلوا على العلاج الكيماوى فقط.

ومن المقرر أن يتم إجراء المزيد من التجارب الحيوانية على العقار الجديد قبل أن يتم تجربته على الإنسان، وذلك حسبما أكدت الدراسة التى نشرت مؤخرًا بالمجلة الطبية " Cell Chemical Biology"، كما نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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