السبسى يبحث مع نائب الرئيس الهندى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

>بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الجمعة بقصر قرطاج مع نائب الرئيس الهندى محمد حميد الأنصارى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن السبسى عبر خلال اللقاء عن ارتياحه لروابط الصداقة والتعاون بين تونس والهند، مؤكدا رغبة الجانب التونسى فى العمل على تطوير التعاون الثنائى فى شتّى المجالات.

>كما أكد السبسى على ضرورة عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية الهندية على مستوى رفيع قبل نهاية العام الجارى وتكثيف الزيارات بين مسؤولى البلدين لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية.

>ومن جهته، لفت نائب الرئيس الهندى إلى أن زيارته لتونس هى الأولى من نوعها لمسؤول هندى رفيع المستوى منذ عام 1984، وتأتى فى إطار رغبة بلاده فى تطوير علاقاتها مع تونس وبحث سبل دفع التعاون فى جميع المجالات.

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