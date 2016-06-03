أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة التحرير ترى أن اجتماع باريس يشكل "مرحلة بالغة الأهمية"

Google+ Print
منظمة التحرير ترى أن اجتماع باريس يشكل "مرحلة بالغة الأهمية" منظمة التحرير ترى أن اجتماع باريس يشكل "مرحلة بالغة الأهمية"
اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الاجتماع الذى عقد الجمعة فى باريس لمحاولة إحياء جهود السلام بين اسرائيل والفلسطينيين يشكل "مرحلة بالغة الأهمية".

وقال عريقات فى بيان أن "اجتماع باريس يشكل مرحلة بالغة الأهمية، والرسالة منه واضحة: إذا سمح لاسرائيل بمواصلة سياسات الاستيطان والتمييز العنصرى فى فلسطين المحتلة، فان المستقبل سيكون أكثر تطرفا وإهراقا للدماء بدلا من التعايش والسلام"، مشددا من جديد على "أهمية النهج المتعدد الطرف" لحل النزاع، فى حين تدعو اسرائيل إلى اجراء محادثات ثنائية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365