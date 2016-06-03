منظمة التحرير ترى أن اجتماع باريس يشكل "مرحلة بالغة الأهمية"

اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الاجتماع الذى عقد الجمعة فى باريس لمحاولة إحياء جهود السلام بين اسرائيل والفلسطينيين يشكل "مرحلة بالغة الأهمية".

وقال عريقات فى بيان أن "اجتماع باريس يشكل مرحلة بالغة الأهمية، والرسالة منه واضحة: إذا سمح لاسرائيل بمواصلة سياسات الاستيطان والتمييز العنصرى فى فلسطين المحتلة، فان المستقبل سيكون أكثر تطرفا وإهراقا للدماء بدلا من التعايش والسلام"، مشددا من جديد على "أهمية النهج المتعدد الطرف" لحل النزاع، فى حين تدعو اسرائيل إلى اجراء محادثات ثنائية.

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