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تفحم أتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وتوقف حركة المرور

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تفحم أتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وتوقف حركة المرور تفحم أتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وتوقف حركة المرور
تفحم مينى باص بعد اشتعال النيران به أعلى الطريق الدائرى، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من أعلى أثر النبى اتجاه نزلة البحر الأعظم ومناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين حدوث ماس كهربى ببطارية الأتوبيس، وانتقلت سيارة إطفاء، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطارا بنشوب حريق بأتوبيس أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور كلف بانتقال سيارات إطفاء لإخماده، وانتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارتا إطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

السيطرة على حريق أتوبيس بمهبط مطار القاهرة

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