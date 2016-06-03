"عمومية البيطريين" ترفض اعتماد ميزانية النقابة من 2012 حتى 2014

أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين رفض اعتماد ميزانية النقابة من عام 2012 وحتى 2014، لما ورد بها من مخالفات ذكرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال إجراء عمليات التصويت بالعمومية العادية للنقابة، المنعقدة بدار الحكمة، إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة أمين الدكتور السيد عبيد أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين الحالى، للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم أمناء صندوق النقابة عن الفترة الخاصة بتلك الميزانيات، حفاظاً على حقهم فى الدفاع عن أنفسهم، وتوضيح ما ورد بتقرير الجهاز.

وأعلنت النقابة أن توصيات الجمعية العمومية تضمنت التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجسل النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، بالإضافة إلى رفض زيادة الاشتراكات، واتخاذ إجراءات ضد المتقاعسين عن السداد".

"البيطريين" ترفض زيادة الاشتراكات السنوية وتنذر المتخلفين عن السداد بالفصل