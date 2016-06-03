جنازة عسكرية لشهيد الواجب عقيد شرطة السياحة فى البحيرة

فى جنازة عسكرية مهيبة، شيع الآلاف من أهالى مدينة دمنهور جثمان العقيد الشهيد أحمد عفت رئيس قسم السياحة والآثار برشيد فى البحيرة، والذى لقى مصرعه اليوم الجمعة، وشارك فيها اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن، واللواء محمد خريصة مدير المباحث، وأصيب المأمور جراء انقلاب سيارة شرطة أثناء عودتها من مأمورية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لشرطة السياحة بالطريق المشار إليه يستقلها العقيد أحمد عفت رئيس قسم السياحة والآثار برشيد بالبحيرة، والعميد أشرف الغملاوى مأمور شرطة السياحة بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة العقيد أحمد عفت رئيس مباحث السياحة، وإصابة أشرف الغملاوى مأمور شرطة السياحة بالبحيرة، وتم نقل جثة شهيد الواجب لمشرحة مستشفى وادى النطرون والمصاب لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

مصرع عقيد بشرطة السياحة فى البحيرة وإصابة المأمور إثر انقلاب سيارة

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