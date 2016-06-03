التشكيل المتوقع - الحضري يقود مصر أمام تنزانيا.. وعبد الشافي أساسيا

اقترب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من الاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

عصام الحضري سيكون هو الحارس الأساسي خلال المباراة بنسبة كبيرة في ظل عودة أحمد الشناوي من الإصابة مؤخرا وعدم خوضه لأي مباراة مع الزمالك، وغياب شريف إكرامي للإصابة.

علي جبر أيضا سيعوض غياب أحمد حجازي الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، فيما سيكون محمد عبد الشافي هو الظهير الأيسر الأساسي.

من ناحية أخرى، يفاضل كوبر بين مروان محسن وأحمد حسن "كوكا" لشغل خط الهجوم، وبين مؤمن زكريا ومحمود حسن "تريزيجيه" لشغل مركز الجناح الأيسر، وإن كانت الأولوية لمروان محسن وتريزيجيه.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبد الشافي - علي جبر - رامي ربيعة - أحمد فتحي

الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد

الهجوم: مروان محسن