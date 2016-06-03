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مهمة الصعود – أسامة حسني يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا ' الشناوي وكوكا '

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مهمة الصعود – أسامة حسني يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا ' الشناوي وكوكا ' مهمة الصعود – أسامة حسني يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا ' الشناوي وكوكا '

ما هو التشكيل الأنسب لمصر ضد تنزانيا في المباراة المقبلة؟ محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق يختار لـFilGoal.com.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا يوم السبت المقبل لملاقاته في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ويؤمن أسامة حسني لاعب الأهلي السابق أن أحمد الشناوي يجب أن يكون هو الحارس الأساسي للفراعنة في المباراة على الرغم من غيابه خلال الفترة الأخيرة للإصابة.

وتحدث أسامة حسني لـFilGoal.com قائلا:"الشناوي لن يفقد مستواه أو تركيزه بسبب غيابه وأعتقد أنه يجب أن يكون أساسيا".

وجاء تشكيل مصر حسب رأي أسامة حسني كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتحي- رامي ربيعة- علي جبر- محمد عبد الشافي

في الوسط: محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- عبد الله السعيد- مؤمن زكريا

في الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

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فيديو اليوم السابع

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