سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح آلى وذخائر فى أسوان

تمكنت مأمورية أمنية من قسم أول أسوان، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة بحوزته سلاح آلى وذخائر، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "محمود. ع"- 35 سنة عاطل - مسجل خطر تحت رقم 487 فئة ج مركز كوم إمبو سرقات عامة، والسابق ضبطه واتهامه فى 19 قضية متنوعة، وبحيازته "بندقية آلية عيار 39 مللى، و18 طلقة من نفس عيار السلاح النارى المضبوط وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتحرر المحضر رقم 5682 لسنة 2016 م جنح قسم أول أسوان، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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