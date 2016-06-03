بالصور.. النيران تلتهم سيارة تاكسى بحى المناخ فى بورسعيد

شب حريق، عصر اليوم الجمعة، فى سيارة تاكسى بأحد شوارع منطقة العاشر من رمضان السكنية بجوار حديقة الشجرة فى حى المناخ بمحافظة بورسعيد، ما أسفر عن تفحم السيارة بالكامل.

وورد بلاغ من الأهالى إلى اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد باندلاع النيران فى سيارة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وانتقل رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القبض على عامل نظافة قتل صاحب عقار وسيدة فى مسكنها بحى الشرق فى بورسعيد