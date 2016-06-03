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التحقيق فى غرق شابين بشلالات وادى الريان بالفيوم

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التحقيق فى غرق شابين بشلالات وادى الريان بالفيوم التحقيق فى غرق شابين بشلالات وادى الريان بالفيوم
تباشر نيابة إبشواى بمحافظة الفيوم التحقيق فى واقعة مصرع شابين، من قرية أبو جنشو، بمركز أبشواي، غرقا فى مياه شلالات بحيرة وادى الريان، اليوم الجمعة، أثناء استحمامهما ولهوهما فى مياهها، وتم نقل جثتيهما، إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير مستشفى أبشواى المركزى، بوصول كلا من (صديق أحمد صديق-29 سنة)، و(على أحمد سلامة-27 سنة)، إلى المستشفى، جثتين هامدتين، إثر غرقهما فى مياه شلالات وادى الريان، خلال استحمامهما وتنزهما فيها، وتم نقل جثتيهما، إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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