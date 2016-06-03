5 علاجات منزلية للتخلص من آلام الساقين

بعد قضاء يوم طويل خارج المنزل، قد تشعرين ببعض الألم في ساقيك؛ وذلك نتيجة الوقوف أو المشي الطويل، فما علاج هذه الآلام؟ وكيف يمكننا القضاء عليها سريعًا؟!

إليك سيدتي 5 علاجات منزلية رائعة للتخلّص من آلام الساقين:

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1.الكمادات الباردة: عندما يحدث لك ألم في الساق، بعد نشاط بدني شاق، ما عليك سوى وضع كمادات باردة على ساقيك؛ فهذا سيساعد على تخفيف الألم عن طريق تخدير المنطقة. كلّ ما عليك فعله هو لفّ عدد من مكعّبات الثلج في منشفة رقيقة ووضعها على ساقيك، من عشر دقائق إلى ربع ساعة، مع الحفاظ على ساقيك مرتفعتين.

2.التدليك: قومي بتدليك ساقيك بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند بلطف؛ فالتدليك يعزّز من سرعة الشفاء ويساعد على تقليل الألم، كما أنّه ينشّط الدورة الدموية.

3.الكركم: يعتبر من أكثر الموادّ التي تقلّل من ألم الساقين؛ فالكركم غنيّ بمضادات الأكسدة التي تقلّل من الالتهابات، وكلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من الكركم مع قطرات من زيت السمسم الدافئ حتى تحصلي على عجينة متماسكة قليلًا، ثمّ ضعيها على ساقيك مع التدليك، واتركيها لنصف ساعة، ثمّ اشطفي ساقيك بالماء الدافئ.

4.خلّ التفاح: يساعد خلّ التفاح على التقليل من ألم الساق، كما أنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن الأساسية التي تخفف من الألم؛ كلّ ما عليك فعله هو إضافة كوب من خلّ التفاح إلى حوضٍ من الماء الدافئ ووضع قدميك فيه لنصف ساعة، وانتظري التحسّن سريعاً.

5.الملح الخشن: يحتوي الملح على المغنيزيوم الذي يساعد على ارتخاء العضلات طبيعيًّا ويساعد على تقليل الألم والالتهابات؛ كل ما عليك فعله هو إضافة نصف كوب من الملح الخشن إلى حوض ساخن مع التقليب حتى يذوب الملح، ثمّ انقعي ساقيك فيه لمدة ربع ساعة، وستشعرين بتحسن رائع في قدميك.