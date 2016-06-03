بالصور.. مواطنو الإسكندرية يهربون من الموجة الحارة إلى البحر

شهدت محافظة الإسكندرية ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة، واذلك فى إطار موجة الطقس الحارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية والتى تستمر لمدة يومين.

وشهدت شواطئ الإسكندرية اقبالا كبيرا من المواطنين، الذين توجهوا إلى الشواطئ للاستمتاع بمياة البحر وهربا من حرارة الجو المرتفعة.

وأعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد المحافظة بـ 44 شاطئ لاستقبال موسم الصيف والمصطافين، حيث يوجد بالمحافظة 5شواطىء مجانية وبأسعار (3 جنية للشمسية وجنيه للكرسى وجنيه للتربيزة)، 18 شاطىء الخدمة لمن يطلبها (فى حالة طلب الخدمة سعر الفرد 5 ج شامل الكرسى والشمسية والتربيزة) و16 شاطىء مميز (سعر الفرد 7ج شامل الكرسى والشمسية والترابيزة) وأخيرا 3 شواطىء سياحية وهى المندرة 1 سعر تذكة الدخول 10 جنيه، وشاطئى ستانلى والبوريفاج سعر التذكرة 15جنيه.

محافظ الإسكندرية يتفقد كشافات الإنارة بحى المنتزة ويوجه بإنهاء أعمال التطوير