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بالصور.. وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر

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بالصور.. وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر بالصور.. وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر
بحث اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر مع وفد مقاطعة جيانغسو الصينية، برئاسة Sheng keqin مستشار محافظ مقاطعة جيانغسو عن قسم الشئون الحكومية، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فى مجال التعليم الفنى وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتطوير المدارس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر مع الوفد الصينى بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور أحمد همام رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات بالمحافظة، وطه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ووفاء محمد رئيس التعليم الفنى بمديرية تعليم الأقصر.

واستعرض الجانبان خطط تطوير التعليم الفنى وكيفية الاستفادة منه فى تنمية المجتمع، فضلاً عن تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة فى مجالات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل التعاون بين البلدين بما يعمل على تحديد أهم محاور التنمية بجانب الاستفادة من الخبرات الصينية.

من جانبهم، أشار أعضاء الوفد الصينى إلى أهمية التعاون وخلق روابط مشتركة بين البلدين، مؤكدين أن عام 2016 هو عام الصداقة والتعاون الصينى – المصرى، والذى تم الإعلان عنه عقب زيارة الرئيس الصينى لمصر والأقصر، حيث كانت الزيارة بمثابة وضع حجر أساس لبناء علاقات قوية مشتركة بين البلدين.

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (1)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (2)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (3)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (4)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (5)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (6)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (7)

وفد صينى يبحث التعاون فى مجال التعليم الفنى بالأقصر (8)


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