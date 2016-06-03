توفير احتياجات المراقبين والملاحظين للامتحانات باستراحة فوه فى كفر الشيخ

استقبلت إدارة فوه التعليمية، عددًا من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للإقامة باستراحة مدرسة الفردوس الابتدائية بشارع الفتح بمدينة فوه، وتم توفير كل متطلباتهم لتوفير كل سبل الراحة اللازمة.

وقال على فتحى شيحا مدير عام إدارة فوه التعليمية، إنه تم توفير كافة الاحتياجات باستراحة مدرسة الفردوس لتوفير سبل الراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، من أسرة ومراتب وملايات، ومراوح، وثلاجات وتلفاز، وحرصنا على نظافة المكان وخاصة دورات المياه، وفق تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التربية والتعليم، مكان الاستراحة وسط المدينة والأسواق قريبة من المكان، وسيتم متابعة القائمين فى الاستراحة على مدار 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم.

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