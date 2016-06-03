الحملة الشعبية بالإسماعيلية للسيسى بعد مرور عامين فى الحكم: كمل انجازاتك

قال سليمان الحوت مؤسس الحملة الشعبية لتنمية مصر بعد مرور عامين من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، نقول له كمل مشوارك بمزيد من الانجازات والمشروعات والاستقرار والتطويرات والتنقلات إلى مصر الجديدة التى يحلم بها كل المصريين.

وأضاف الحوت، أنه بعد عامين من حكم مصر نشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسى وبالمشروعات التى تبناه ويكفى انه أعاد الوطن وانتشاله من الفوضى والاستباحة، كما استعادت مصر بفضل القيادة الرشيدة والمجهود لكبير محيطها العربى والإفريقى كما عادت لنشاطها الدولى فرجعت بعضوية مؤقتة فى مجلس الأمن الدولى وعادت لمنظمة الوحدة الإفريقية واقامت علاقات متميزة مع كل دول العالم.

وأشاد الحوت بالمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس من قناة السويس الجديدة الى مشروعات الإسكان، واستخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بالضبعة واستصلاح وزراعة الأراضى ومشروعات الطرق، وتطوير العشوائيات وتحديث وتنوع تسليح الجيش المصرى بأسلحة متطورة يتيح له وضع خطط تكتيكية جديدة مستند على الإمكانيات التى يملكها.

وقال الحوت "نقول للرئيس كمل مشوارك الشعب اختارك ويثق فيك ونحنا خلف القيادة الحكيمة والرشيدة من اجل مصر الغالية وامن أجل البسطاء والغلابة الذى تسعى دائما للعدالة الاجتماعية ومحاربة العشوائيات وإيجاد فرص عمل للشباب".

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