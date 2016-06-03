أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: سأعتزل بعد الـ40 في ريال مدريد

Google+ Print
رونالدو: سأعتزل بعد الـ40 في ريال مدريد رونالدو: سأعتزل بعد الـ40 في ريال مدريد

قال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إنه سعيد جدا مع فريقه وينوي الاعتزال وهو لاعبا به بعد بلوغه سن الـ40 بقليل.

وصرح الدولي البرتغالي لصحيفة آس الإسبانية "أنا سعيد للغاية للفوز بالكأس الـ11 مع النادي، الآن أركز على اليورو. نريد إدخال الفرحة على الشعب البرتغالي، فهو يستحق ذلك".

وأضاف "سأعتزل في ريال مدريد في الأربعينيات من عمري. أنا سعيد جدا هنا، لقد بذلت أقصى جهد لكي أصل إلى ما أن فيه الآن".

وأنهى رونالدو موسمه السابع مع الملكي ويستعد لقيادة البرتغال في يورو 2016.

وكثرت الأقاويل في الفترة الماضية عن إمكانية رحيل رونالدو عن ريال مدريد إلا أنه حسم الأمر في تصريحاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع