رونالدو: سأعتزل بعد الـ40 في ريال مدريد

قال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إنه سعيد جدا مع فريقه وينوي الاعتزال وهو لاعبا به بعد بلوغه سن الـ40 بقليل.

وصرح الدولي البرتغالي لصحيفة آس الإسبانية "أنا سعيد للغاية للفوز بالكأس الـ11 مع النادي، الآن أركز على اليورو. نريد إدخال الفرحة على الشعب البرتغالي، فهو يستحق ذلك".

وأضاف "سأعتزل في ريال مدريد في الأربعينيات من عمري. أنا سعيد جدا هنا، لقد بذلت أقصى جهد لكي أصل إلى ما أن فيه الآن".

وأنهى رونالدو موسمه السابع مع الملكي ويستعد لقيادة البرتغال في يورو 2016.

وكثرت الأقاويل في الفترة الماضية عن إمكانية رحيل رونالدو عن ريال مدريد إلا أنه حسم الأمر في تصريحاته.