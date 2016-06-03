بعد موسمه الرائع.. صلاح يتنافس على 4 جوائز في روما ' أفضل لاعب '

موسم رائع للمصري محمد صلاح مع روما جعله يتنافس على 4 جوائز ضد لاعبي الفريق الإيطالي.

صلاح انتقل إلى روما مطلع الموسم المنصرم قادما من تشيلسي بعد أن قرر عدم تجديد إعارته لفيورنتينا.

ولعب صلاح مع روما 42 مباراة في 3 بطولات. سجل 15 وصنع 9.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي روما القائمة التي تنافس على الجوائز الموسمية في النادي، والتي شهدت تواجد قوي لمحمد صلاح.

الجائزة الأولى - أفضل لاعب في الموسم

ويتنافس محمد صلاح مع 6 لاعبين على جائزة الأفضل في موسم 2015-16 للذئاب.

صلاح ضد فرانشيسكو توتي وكوستاس مانولاس وأليساندرو فلورينزي ورادجا ناينجولان.

إلى جانب ميراليم بيانيتش وفويتشيك تشيزني.

الجائزة الثانية - أفضل هدف في الموسم

هنا يظهر أسم صلاح مرتين. الجناح المصري يتنافس بهدفه في شباك فيورنتينا وهدفه في شباك باليرمو على جائزة الأفضل.

ويأتي تنافس صلاح ضد رائعة فلورينزي ضد برشلونة وهدف توتي ضد جنوى.

إلى جانب تواجد ستيفن الشعراوي بهدفين أيضا. هدفه ضد إمبولي وهدفه ضد فروسينوني.

شاهد - هدف صلاح ضد فيورنتينا

شاهد - هدف صلاح ضد باليرمو (الهدف الذي جاء من زاوية صعبة للغاية)

الجائزة الثالثة - أفضل صناعة

دور صلاح مع روما لم يقتصر فقط على تسجيل الأهداف، بل وصناعتها أيضا.

صناعة صلاح لهدف ناينجولان ضد نابولي تتنافس على الأفضل ضد صناعة توتي لهدف بيانيتش ضد كييفو.

إلى جانب صناعة بيانيتش لهدف صلاح ضد فيورنتينا وتوتي لصلاح ضد بولونيا وإدين دجيكو للشعراوي ضد جنوي.

مع صناعة بيانيتش لهدف فلورينزي ضد أودينيزي. وبيروتي للشعراوي ضد ساسولو.

شاهد - صلاح يصنع هدف روما ضد نابولي

الجائزة الرابعة - أفضل صفقة

بالتأكيد ضم محمد صلاح إلى صفوف روما يعد من أقوى صفقات الذئاب في سوق الانتقالات. وهنا من جديد ينافس صلاح على لقب الأفضل.

صفقة صلاح تنافس عودة لوتشانو سباليتي وصفقة دجيكو وتشيزيني والشعراوي وبيروتي ولوكاس دينيه.

بالإضافة لصفقة أنطونيو روديجر.

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ويتم حسم الجوائز عن طريق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي.

ويمكنك التصويت عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وسيتم عرض الجوائز الواحدة تلو الأخرى عقب تصويتك.