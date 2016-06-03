فيفا يتهم بلاتر بالكسب غير المشروع.. ' 80 مليون دولار '

(إفي): حصل جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وآخر اثنين شغلا منصب الأمين العام جيروم فالكه وماركوس كاتنر على أكثر من 79 مليون فرانك سويسري (80 مليون دولار) في صورة مرتبات وحوافز خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب المحاميين الذين أجروا تحقيقا داخليا في الفيفا.

وقال بيل بوك، الشريك في مكتب كوين إيمانويل للمحاماة إن "الأدلة كشفت عن جهد منسق بين ثلاثة من كبار المسئولين السابقين لزيادة ثرواتهم بشكل غير مشروع من خلال زيادة الأجور وحوافز عن بطولة كأس العالم ومكافآت أخرى تجاوزت 79 مليون فرانك سويسري في آخر خمس سنوات".

ووفقا لـ"فيفا" فإن "التحقيق كشف عن انه لم يتم الالتزام بالأمانة".

ونقل "فيفا" الذي يرأسه حاليا السويسري جياني انفانتيو هذه المعلومات للنيابة السويسرية وسيرسلها أيضا لوزارة العدل الأمريكية في إطار "التزامه" بالتعاون مع السلطات وسياسة الفيفا بعدم التساهل مع الفساد.

كما سيرسل الفيفا تلك المعلومات للجنته الأخلاقية لمراجعتها.