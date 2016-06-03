أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الاتحاد التونسي للشغل» يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية

Google+ Print
«الاتحاد التونسي للشغل» يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية «الاتحاد التونسي للشغل» يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية

الاتحاد العام التونسي للشغل

قال الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، إنه يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي.

وبحسب رويترز، فقد دعا السبسي أمس الخميس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير، واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليًا، إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.

ولكن عقب لقاء مع رئيس البرلمان قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد للصحفيين اليوم الجمعة “سياستنا في اتحاد الشغل هي عدم المشاركة في الحكومات…لن نشارك في هذه لكننا ندعم فكرة حكومة الوحدة الوطنية ويمكننا المشاركة في النقاشات.”

وقد يضعف رفض الاتحاد فرص نجاح مقترح الرئيس الذي يرى أنه من شروط تشكيل هذه الحكومة مشاركة الاتحاد العام للشغل واتحاد الصناعة والتجارة للحد من الإضرابات والاحتجاجات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المنهار.

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة، ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأطراف المعنية.

وقال السبسي إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يشغل غيره هذا المنصب مضيفًا أن هذا الأمر يجب أن يناقش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان