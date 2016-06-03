«الاتحاد التونسي للشغل» يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية

قال الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، إنه يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي.

وبحسب رويترز، فقد دعا السبسي أمس الخميس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير، واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليًا، إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.

ولكن عقب لقاء مع رئيس البرلمان قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد للصحفيين اليوم الجمعة “سياستنا في اتحاد الشغل هي عدم المشاركة في الحكومات…لن نشارك في هذه الحكومة لكننا ندعم فكرة حكومة الوحدة الوطنية ويمكننا المشاركة في النقاشات.”

وقد يضعف رفض الاتحاد فرص نجاح مقترح الرئيس الذي يرى أنه من شروط تشكيل هذه الحكومة مشاركة الاتحاد العام للشغل واتحاد الصناعة والتجارة للحد من الإضرابات والاحتجاجات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المنهار.

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة، ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأطراف المعنية.

وقال السبسي إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يشغل غيره هذا المنصب مضيفًا أن هذا الأمر يجب أن يناقش.