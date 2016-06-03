دراسة: الأطعمة المعلبة تسبب ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على الفوسفات بكثرة

نتائج جديدة وخطيرة، كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأطعمة المصنعة التى تحتوى على مستويات مرتفعة من الفوسفات تزيد من نشاط الأعصاب وترفع ضغط الدم.

وخلال الدراسة الجديدة المنشورة مؤخرًا عبر المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، وجد الباحثون أن الفوسفات الموجود عادة فى الأطعمة كمادة حافظة ومحسن للنكهات ومثبت للون يسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن الدماغ تتكون من الأعصاب التى تعد الجسم للتعامل مع المواقف العصيبة، مثل ممارسة التمارين الرياضية، لافتين إلى أن الإفراط فى تحفيز الأعصاب المتعاطفة يرفع ضغط الدم، فى حين تفعيل الأعصاب الحركية يخفضه.

وأشار الباحثون إلى أن الفوسفات يوجد بشكل طبيعى فى اللحوم والحليب، ومهم لبناء عظام قوية وصيانة وإصلاح الجسم، ومع ذلك، يضاف إلى عدد كبير من الأطعمة المعلبة بمستويات مرتفعة.

وأضاف الدكتور وانبن فونج من جامعة تكساس، أن وجود الكثير من الفوسفات فى الأغذية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

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