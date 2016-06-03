أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الأطعمة المعلبة تسبب ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على الفوسفات بكثرة

Google+ Print
دراسة: الأطعمة المعلبة تسبب ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على الفوسفات بكثرة دراسة: الأطعمة المعلبة تسبب ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على الفوسفات بكثرة
نتائج جديدة وخطيرة، كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأطعمة المصنعة التى تحتوى على مستويات مرتفعة من الفوسفات تزيد من نشاط الأعصاب وترفع ضغط الدم.

وخلال الدراسة الجديدة المنشورة مؤخرًا عبر المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، وجد الباحثون أن الفوسفات الموجود عادة فى الأطعمة كمادة حافظة ومحسن للنكهات ومثبت للون يسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن الدماغ تتكون من الأعصاب التى تعد الجسم للتعامل مع المواقف العصيبة، مثل ممارسة التمارين الرياضية، لافتين إلى أن الإفراط فى تحفيز الأعصاب المتعاطفة يرفع ضغط الدم، فى حين تفعيل الأعصاب الحركية يخفضه.

وأشار الباحثون إلى أن الفوسفات يوجد بشكل طبيعى فى اللحوم والحليب، ومهم لبناء عظام قوية وصيانة وإصلاح الجسم، ومع ذلك، يضاف إلى عدد كبير من الأطعمة المعلبة بمستويات مرتفعة.

وأضاف الدكتور وانبن فونج من جامعة تكساس، أن وجود الكثير من الفوسفات فى الأغذية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.


>دراسة صينية: تلوث الهواء يرفع ضغط الدم بنسبه 20% فورًا

و67% من مرضى ارتفاع ضغط الدم يصابون بالسكتة الدماغية.. أستاذ قلب بجامعة الإسكندرية: 70% من مرضى السكر مصابون بارتفاع ضغط الدم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365