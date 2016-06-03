بالصور.. إزالة التعديات على 510 ألف فدان بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان

أعلنت مديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، عن انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بإزالة التعديات الواقعة على المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمنطقة المغرة جنوب مدينة العلمين وشرق واحة سيوة وواحة القارة، وأصبحت الأراضى جميعها خالية أية تعديات.

وقال اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أنه أشرف على الحملة التى اشترك فيها إدارة البحث الجنائى وشرطة المرافق وإدارة المرور والأقول الأمنية وقوات الأمن والحماية المدنية ومجالس المدين، لتأمين القائمين بإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى الدولة والإنشاءات والمبانى المقامة بدون ترخيص على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الكيلو 30 شرق سيوة.

وأضاف بأن الحملة المكبرة، تمت بالاشتراك مع عناصر القوات المسلحة ومسئولى المساحة ومندوب وزارة الزراعة، من إزالة جميع التعديات الواقعة على أرض المشروع القومى، وتبين أن هناك قطعة أرض مساحتها 160 ألف فدان، عبارة عن أرض فضاء لا توجد عليها أية تعديات أو اشغالات، وتم وضع لافتة عليها تشير أنها مخصصة للمشروع القومى.

وتبين للجنة بمنطقة الكيلو 40 غرب مدينة سيوة على طريق الوحات، وجود قطعة أرض مساحتها 105 آلاف فدان، عبارة عن مزرعة نخيل وبها 3 منازل مغلقة، خاصة بشركة حول العالم للاستثمار وتقسيم الأراضى، صادر لها موافقة من هيئة عمليات القوات المسلحة عام 2000، ولم يتم تنفيذ أية ازالة من عليها لصدور موافقة لها من عمليات القوات المسلحة.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأنه تمت ازالة جميع التعديات لـ 6 مزارع على مساحة 900 فدان هى "الرواد - الحماد - الشرقاوى - ابوعلى - ال حجاج – اوفرلاند" حيث تم ازالة الاسوار والزراعات والأبنية الخالية بإجمالى 30 مبنى.

وأكد مدير الأمن، بأنه تم تنفيذ كافة التعديات الواقعة على الأرض المخصصة لمشروع المليون ونصف مليون فدان فى نطاق محافظة مطروح، منها مساحة 510 ألاف فدان بمنطقتى المغرة جنوب مدينة العلمين بمساحة 350 الف فدان وبمنطقة الكيلو 30 شرق سيوه والجارة بمساحة 160 الف فدان، حيث تمكنت الحملة من إزالة تعديات بمنطقة المغرة على مساحة 4100 آلاف فدان وإزالة 63 مبنى، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت أعمالها بإزالة كافة والتعديات على الأراضى المخصصة للمشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون بنطاق محافظة مطروح وأصبحت جميعها خالية من أية تعديات.

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