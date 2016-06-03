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وصول 8 مجندين مصابين بطلقات نارية وشظايا لمستشفى العريش

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وصول 8 مجندين مصابين بطلقات نارية وشظايا لمستشفى العريش وصول 8 مجندين مصابين بطلقات نارية وشظايا لمستشفى العريش
أفاد مصدر طبى بشمال سيناء، اليوم، أنه تم نقل 8 جنود مصابين بطلقات نارية وشظايا لمستشفى العريش.

والمصابون هم "هانى عبد الجواد عوض" 21 سنة مصابا بطلق نارى بالقدم اليمنى، و"حسن السيد أمين" 21 سنة مصابا بطلق نارى بالساق اليمنى، و"محمود عبد المنعم عثمان" 27 سنة مصابا بكسر مضاعف بالساق اليمنى، و"محمد محمد حسين "22 سنة مصابا بشظايا بالفخذ الأيمن، و"عصام فرج محمد" مصابا ببتر بالساق اليمنى، و"سامح عيد على" 22 سنة مصابا بشظايا بالقدم اليمنى، و"حسام السيد السيد" 22 سنة، مصابا ببتر بالساق اليسرى، و"محمد أحمد محمد" 22 سنة مصابا بشظايا متفرقة.


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