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تأخر إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى الدمام بسبب عطل فنى بالمحرك

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تأخر إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى الدمام بسبب عطل فنى بالمحرك تأخر إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى الدمام بسبب عطل فنى بالمحرك
تسبب عطل فنى بطائرة للطيران المتجهة إلى الدمام، مساء اليوم، الجمعة، فى تأخر الرحلة وجار العمل على إصلاح العطل بمهبط المطار وتحديد ميعاد جديد لإقلاع الطائرة.

وأكد مصدر بالمطار أن طاقم طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى الدمام فوجئ قبل تحرك الطائرة من مهبط المطار بعطل فنى بالمحرك رقم 2، وتم إنزال جميع الركاب إلى صالة الترانزيت لحين إصلاح العطل.

وفى السياق ذاته أكد مصدر بالمطار أن رحلة الخطوط المتجهة إلى الدمام شهدت تأخر 4 ساعات حتى الآن، لافتا إلى أن الطائرة حدث بها عطل فنى قبل إقلاعها من السعودية ولم تصل القاهرة فى الميعاد المحدد، وتسبب ذلك فى انتظار الركاب الذين كانوا من المقرر أن يغادروا على متنها، وتم تسكين الركاب بأحد الفنادق القريبة من المطار إلى حين وصول الطائرة.


>إقلاع طائرة الخرطوم المتأخرة 3 ساعات بعد تفتيشها بسبب كلمة "bom"

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مصر 365

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