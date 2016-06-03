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«سناب شات» يتجاوز تويتر في عدد المستخدمين

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«سناب شات» يتجاوز تويتر في عدد المستخدمين «سناب شات» يتجاوز تويتر في عدد المستخدمين

سناب شات

تخطى تطبيق التراسل المصور “سناب شات” منافسه تويتر من حيث عدد المستخدمين، الذين يستعملون الخدمة يوميًا، وذلك وفقا لتقرير جديد نشرته وكاله بلومبرج.

وبحسب “سكار نيوز عربية” فقد أشار التقرير إلى وصول عدد مستخدمي تطبيق التراسل سناب شات والذي تم اطلاقه من 4 سنوات إلى 150 مليون مستخدم يوميًا، الأمر الذي يجعله أكثر شعبية من تويتر من حيث عدد المستخدمين النشطين يوميًا. حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتشهد خدمة سناب شات نموًا سريعًا، ويعود ذلك إلى شعبية الخدمة بين جيل الشباب.

وأشار التقرير إلى بلوغ عدد مستخدمي التطبيق 110 ملايين مستخدم يوميًا بحلول شهر ديسمبر الماضي.

وتمتلك خدمة تويتر، والتي تأسست في عام 2006، أقل من 140 مليون مستخدم يتفاعل يوميًا مع الخدمة، وذلك وفقًا لتقديرات المحللين في مسح أجرته بلومبرغ.

وكانت خدمة التدوين المصغرة تعد أكبر اجتماعية بعد فيسبوك، لتتجاوزها منذ مدة تطبيقات أخرى تابعة لخدمة فيسبوك، بما في ذلك خدمة مشاركة الصور “انستجرام” وخدمة التراسل الفوري “واتس أب”.

وتمتلك تويتر وفقا لتقرير أرباحها الأخير 310 ملايين مستخدم نشط شهريًا، ورغم عدم قيام الشركة بالكشف عن عدد مستخدميها يوميًا، إلا أنها قامت في الربع الثالث بالإشارة إلى أن حوالي 44 % من مستخدميها الشهريين يستعملون الخدمة كل يوم.

ولم تقم شركة تويتر بتحديث تلك الأرقام منذ ذلك الحين، مما قد يوحي بأن عدد المستخدمين النشطين يوميًا يوزاي 136 مليون مستخدم.

وتجدر الإشارة إلى قيام سناب شات بالسماح لمستخدميه بإرسال صور السيلفي ومقاطع الفيديو القصيرة المرفقة بالشرح، كما سمحت للمستخدمين باستعمال الفلاتر الخاصة بالخدمة من أجل تبديل الوجوه في الصور وتحويلها إلى أشكال مختلفة.

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