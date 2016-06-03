بالصور.. النائب عبد الحميد كمال لوزير قطاع الأعمال: لا نريد وعودا فقط

قال النائب البرلمانى عبد الحميد كمال، فى كلمته أمام وزير قطاع الأعمال خلال زيارتة لمصنع الأسمدة بالسويس: نحذر من بيع شركة النصر للأسمدة بعتاقة فى السويس، باعتبارها رائدة صناعة الأسمدة بالشرق الأوسط، والتى قام ببنائها أحمد عبود باشا عام 1946 وتعانى الآن من الخسائر والتخريب بسبب السياسات والأدارة الخاطئة.

وحذر عبدالحميد كمال، من أن تكون زيارة وزير قطاع الأعمال مثل الزيارات السابقة والتى تم فيها إعلان وعود بتطوير الشركة، وهو ما لم يحدث إلى الآن، ما أدى إلى تفاقم خسائر الشركة، خصوصا زيارة الوزير الأسبق محمود محى الدين عام 2004 الذى وعد بالتطوير وزيارة سامح فهمى وزير البترول الأسبق عام 2005 الذى وضع حجر أساس للشركة وضمها مع شركة موبكو لصناعة الأسمدة ولم يتحقق شىء.

وأشار كمال، إلى التصريحات التى أعلنها وزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان فى زيارتة للمصنع عام 2014 أنه سوف يضخ ثلاثة أرباع مليار جنيه لإنشاء مصنع جديد، وهو أيضا لم يتحقق.

وتابع كمال، أنه يخشى أن تكون تلك الزيارة مثل سابقتها، وطالب بعرض دراسات جدوى من أجل إنشاء مصنع جديد بتكنولوجيا جديدة تفتح الآفاق من أجل توفير فرص عمل للشباب من العمال والمهندسين.

وأكد الوزير أشرف شرقاوى لـ"عبدالحميد كمال"، أنه لن تكون وعود، وسوف يتم تطوير الشركة.

>ورصدت " اليوم السابع " حضور النائب البرلمانى لزيارة وزير قطاع الأعمال لشركة النصر للأسمدة بالسويس بالرغم من تعرضة لكسر بالقدم.

رئيس النصر للأسمدة: نستغل زيارة أشرف الشرقاوى لتطوير إمكانياتنا

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