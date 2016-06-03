أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب النور بالإسكندرية يبحث ترتيبات بدء مشروع الصرف الصحى بأبو تلات

Google+ Print
نائب النور بالإسكندرية يبحث ترتيبات بدء مشروع الصرف الصحى بأبو تلات نائب النور بالإسكندرية يبحث ترتيبات بدء مشروع الصرف الصحى بأبو تلات
اجتمع الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس نائب دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، باللواء إبراهيم حافظ، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات، والمهندس أحمد إبراهيم من المكتب الاستشارى لشركة المقاولون العرب، لبحث الترتيبات النهايئة لمشروع إنهاء أعمال الصرف الصحى بالساحل الشمالى.

وأكد "خير الله" فى بيان للحزب اليوم، بدء أعمال الصرف الصحى بمنطقة أبو تلات، بعد نجاح نائبى حزب النور فى العامرية وبرج العرب، فى الحصول على موافقة محافظ الإسكندرية بتخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لأعمال الصرف الصحى بأبو تلات بالعامرية.

وأوضح خير الله أنه تم الاتفاق على أماكن إقامة محطات الرفع خلال الاجتماع مع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات، والمكتب الاستشارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365