نائب النور بالإسكندرية يبحث ترتيبات بدء مشروع الصرف الصحى بأبو تلات

اجتمع الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس نائب دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، باللواء إبراهيم حافظ، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات، والمهندس أحمد إبراهيم من المكتب الاستشارى لشركة المقاولون العرب، لبحث الترتيبات النهايئة لمشروع إنهاء أعمال الصرف الصحى بالساحل الشمالى.

وأكد "خير الله" فى بيان للحزب اليوم، بدء أعمال الصرف الصحى بمنطقة أبو تلات، بعد نجاح نائبى حزب النور فى العامرية وبرج العرب، فى الحصول على موافقة محافظ الإسكندرية بتخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لأعمال الصرف الصحى بأبو تلات بالعامرية.

وأوضح خير الله أنه تم الاتفاق على أماكن إقامة محطات الرفع خلال الاجتماع مع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات، والمكتب الاستشارى.