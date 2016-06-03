محافظ القليوبية ومدير الأمن يحضران تشييع جثمان الشهيد محمد على بشبرا الخيمة

شيع المئات من أهالى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد محمد على عبد العال، المجند بالأمن المركزى، الذى استشهد فى حادث إرهابى بالعريش.

وتقدم المشيعون اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، واللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية بالداخلية، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على الأهالى وذويه الذين نددوا بالعمليات الإرهابية التى تغتال أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ القليوبية التعازى لأسرة الشهيد، مؤكداً أن البطولات التى سطرها جنودنا من رجال الجيش والشرطة الأبرار على أرض سيناء لمحاربة الإرهاب الأعمى سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور، مشيرا إلى أن القليوبية لها الفخر أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة والشرطة، وهذا وسام على صدر كل قليوبى وتاريخ لن ينسى وسيخلد دائما.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس فى قريته، مشيراً إلى أن الشهيد ليس الأول ولن يكون الأخير فهناك كل يوم شهيد وكلنا جميعا فداءً الوطن، مؤكداً أن مصر لن تفرط فى أبنائها وستظل رغم أنف الحاقدين الذين يتاجرون بالإسلام وهو منهم براء.

تشيع جنازة شهيد العريش بالقليوبية وإطلاق اسمه على أحد المدارس

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