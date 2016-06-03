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الأمم المتحدة تطلب من سوريا الموافقة على إنزال المساعدات جوا

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الأمم المتحدة تطلب من سوريا الموافقة على إنزال المساعدات جوا الأمم المتحدة تطلب من سوريا الموافقة على إنزال المساعدات جوا
قال دبلوماسيون فى اجتماع مغلق اليوم الجمعة إن ستيفن أوبراين منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أبلغ مجلس الأمن الدولى أن الأمم المتحدة ستطلب من السورية يوم الأحد الموافقة على عملية الإنزال والنقل الجوى للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وفى الشهر الماضى وافق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا والتى تتضمن الولايات المتحدة وروسيا على ضرورة قيام برنامج الأغذية العالمى بإنزال المساعدات جوا إلى المناطق المحاصرة اعتبارا من الأول من يونيو حزيران إذا منعت قوافل المساعدات من الدخول.

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