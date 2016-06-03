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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات
نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالفيوم فى السيطرة على حريق شب بمنزل بعزبة زكى بقرية المظاطلى بمركز طامية دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنزل بعزبة زكى بقرية المظاطلى بمركز طامية دون وقوع إصابات، تبين أن المنزل ملك رأفت عبد العزيز على محمد 39 سنة عامل مقيم بالعزبة، الذى برر سبب الحريق بالماس الكهربائى ولم يتهم أحدا، تحرر المحضر 2667 / 2016 إدارى مركز شرطة طامية.


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