إقلاع طائرة الخرطوم عقب تأخرها 3 ساعات لتفتيشها بسبب كلمة «bom»

أقلعت الطائرة المصرية رحلة 857، والمتجهة إلى الخرطوم، وذلك عقب تأخرها أكثر من ٣ ساعات، لتفتيشها.

وجاء التفتيش عقب اكتشاف كلمة “bom ” على بابا دورة مياه الطائرة، حسبما أفاد مراسلنا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن أمن المطار تلقى بلاغًا من طاقم الطائرة، أفاد باكتشافه كتابة كلمة “bom” بقلم فلومستر على باب دورة مياه الطائرة، وذلك قبل إقلاعها بدقائق، تم الدفاع بضباط المفرقعات، وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتفتيش الطائرة، للتأكد من سلامتها الأمنية .

وتبين لسلطات الأمن، عدم وجود أي أمر يهدد سلامة الطائرة، أو سلامة الركاب، وأن البلاغ كاذب، ما أدى إلى استئناف الطائرة رحلتها بعد تأخير ٣ ساعات .