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«الخارجية» تكلف السفارة المصرية في نيروبي بطلب إزاحة المنسقة الكينية عن منصبها

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«الخارجية» تكلف السفارة المصرية في نيروبي بطلب إزاحة المنسقة الكينية عن منصبها «الخارجية» تكلف السفارة المصرية في نيروبي بطلب إزاحة المنسقة الكينية عن منصبها

وزير الخارجية سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن التحقيقات المكثفة التي أجرتها وزارة الخارجية على مدار الأيام الماضية في ما نسب لممثل في مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، أثبتت عدم صحة ما نسب من اتهامات إلى ممثل مصر بالتفوه بعبارات غير لائقة أو عدائية ضد الدول الأفريقية.

وأضاف أبو زيد، بحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، بأنه ما تم الاضطلاع عليه من محاضر، ومضابط جلسات الاجتماع، ومشاهدته من شرائط مصورة ومسموعة، اثبت إن كل ما تم إطلاقه من اتهامات ضد رئيس الوفد المصري كان محض افتراء، وأنه تم تكليف السفارة المصرية في نيروبي بالتقدم بطلب لإزاحة منسقة الخبراء الكينية المسئولة عن هذا الخطأ الفادح من موقعها الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي، بأن التكليف الصادر للسفارة المصرية في نيروبي، أكد على رفض أي محاولات للمساومة على إغلاق الملف دون اتخاذ إجراء ضد المنسقة الكينية، نظرًا للضرر التي تسببت فيه من إساءة لمصر وشعبها دون وجهه حق، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا فخورة بانتمائها الأفريقي، وتثق في تقدير واحترام الأشقاء الأفارقة لها.

 

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