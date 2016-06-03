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بالفيديو.. التليفزيون يذيع فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي خلال عامين

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بالفيديو.. التليفزيون يذيع فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي خلال عامين بالفيديو.. التليفزيون يذيع فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي خلال عامين
أذاع التلفزيون المصرى فيلم تسجيلى معد من المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية بعنوان " فى عامين"، يتضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة مرور عامين على فترته الرئاسية.

ومن المقرر أن يذاع، مساء اليوم، الجمعة، حوار تليفزيونى للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تمام السابعة والنصف.


>بالفيديو.. التلفزيون المصرى يذيع فيلم تسجيلى عن... by youm7


>بعد قليل.. المكتب الإعلامى للرئيس يذيع الفيلم الوثائقى "مصر فى عامين"

الرئيس السيسى فى حوار تليفزيونى مع أسامة كمال مساء اليوم

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مصر 365

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