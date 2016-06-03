تسريب بقعة سولار فى نيل أسيوط أثناء إمداد إحدى البواخر بالوقود

كلف المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، الحماية المدنية والأمن الصناعى والمسطحات المائية، بمراجعة موقف العبارات والفنادق العائمة على طول مجرى نهر النيل بمدينة أسيوط، وإجراءات التأمين والسلامة بها، وذلك على خلفية تسرب بقعة من السولار بنهر النيل أثناء تمويل إحدى البواخر.

وكان المحافظ قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد تسريب بقعة سولار أثناء عملية تمويل إحدى البواخر التي ترسو بمرسى العبارات النيلية بكورنيش النيل بمدينة أسيوط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف وإزالة أثاره واتخاذ باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وانتقلت لجنة من المحافظة وحماية النيل والمسطحات المائية وشركة المياه والصرف الصحي والبيئة لمعاينة البقعة حيث تبين أن مساحتها صغيرة تصل لنحو (متر × متر ونصف) وأن التسريب جاء بسبب انفلات خرطوم السولار أثناء تمويل إحدى البواخر وتمكن الفريق المختص من شفط البقعة والتعامل معها.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة أفادت أن بقعة السولار المسربة بعيدة عن مآخذ المياه للمحطة التشيكي الواقعة على كورنيش النيل ولا تأثير لها على المياه لافتاً أن البقعة صغيرة وتفتت بعد عمليات الشفط مطالباً باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب في الواقعة لمنع تكرارها مرة أخرى.

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