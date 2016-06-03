مشادات كلامية فى "عمومية البيطريين" اعتراضا على تقرير "المركزى للمحاسبات"

شهدت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم الجمعة، مشادات كلامية بين الأعضاء أثناء طرح ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، ميزانية النقابة من عام 2012 وحتى 2014.

وطالب أعضاء النقابة، ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، توضيح المخالفات والمتورطين فيها، بالإضافة إلى خلو التقرير مما وصفه الأعضاء بالملاحظات الخاصة بـ"صندوق التكافل".

من جانيه، أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه سيتم إحالة أى مخالفات من قبل أى أشخاص يثبت ارتكابهم لها، سواء فى الفترة السابقة أو المقبلة، للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

انعقاد عمومية نقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى