تحقيقات وزارة الخارجية تثبت براءة ممثل مصر من سب الدول الإفريقية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن التحقيقات المكثفة التى أجرتها وزارة الخارجية على مدار الأيام الماضية فى ما نسب لممثل مصر بمؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة فى نيروبى، أثبتت عدم صحة ما نسب من اتهامات إلى ممثل مصر بالتفوه بعبارات غير لائقة أو عدائية ضد الدول الإفريقية.

وأضاف احمد أبو زيد، أن ما تم الاضطلاع عليه من محاضر ومضابط جلسات الاجتماع، ومشاهدته من شرائط مصورة ومسموعة، أثبت أن كل ما تم إطلاقه من اتهامات ضد رئيس الوفد المصرى كان محض افتراء، وأنه تم تكليف السفارة المصرية فى نيروبى بالتقدم بطلب لإزاحة منسقة الخبراء الكينية المسئولة عن هذا الخطأ الفادح من موقعها الحالى.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى، أن التكليف الصادر للسفارة المصرية فى نيروبى أكد على رفض أية محاولات للمساومة على إغلاق الملف دون اتخاذ إجراء ضد المنسقة الكينية، نظراً للضرر، التى تسببت فيه من إساءة لمصر وشعبها دون وجهه حق، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً فخورة بانتمائها الإفريقى، وتثق فى تقدير واحترام الأشقاء الأفارقة لها.

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