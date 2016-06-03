بالصور.. رصف شوارع فى مدينة دسوق بكفر الشيخ وطلاء عدد من الأسوار

تجرى الآن عمليات رصف وتطوير عدد من شوارع مدينة دسوق بكفر الشيخ، وطلاء سور مركز الشباب والاستاد الرياضى بدسوق.

قال اللواء أحمد بسيونى، مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه كلف السيد شنقار، نائب رئيس المدينة بمتابعة أعمال الرصف بشارع الاستاد، وأنه كلف المهندس حسن عرجاوى، مدير المشروعات، بسرعة الانتهاء من رصف شارع الاستاد، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحية، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب الجديد، وأعمال رفع البيارات، وإنشاء صفايات مطر جديدة، واستكمال عمليات التطوير، وإنشاء أحواض زراعية، وتجديد وتطوير البلدورات وأعمال التجميل بشارع الاستاد.

وأضاف بسيونى، أنه كلف إدارة الشباب والرياضة بدسوق بطلاء سور مركز شباب دسوق، والاستاد الرياضى ليكون على الوجه اللائق والحضارى لمدينة دسوق، ويتناسب مع أعمال التطوير والتجميل.

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