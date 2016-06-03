بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الكلاف بمدينة دمنهور

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد الكلاف بشارع المعهد الدينى بمدينة دمنهور، حيث أدى المحافظ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية صلاة الجمعة بالمسجد الجديد، كما التقى بأهالى منطقة شبرا لعرض مشاكلهم مع وعده بحلها.

يذكر أن مسجد الكلاف مقام بالجهود الذاتية على مساحة 350 مترا، ويتكون من ثلاثة طوابق الدور الأرضى منها مصلى للسيدات، وطابقين مصلى للرجال، ومزود بوحدات تكييف لراحة المصلين، وشاشات عرض ونظام للصوت لرؤية والاستماع إلى الإمام، فضلا عن الزخارف المعمارية الإسلامية التى تزين المسجد من الداخل والخارج.

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