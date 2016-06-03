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إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بطوخ

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إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بطوخ إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بطوخ
شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمدينة طوخ.

وشدد مدير الأمن، فى تصريحات صحفية اليوم، على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات وإعادة زراعتها من جديد، تنفيذا للقانون الذى ينص على حماية الأرض الزراعية من التعدى أو التبوير وملاحقة المخالفين.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام ( 9237 – 9236 – 9234 – 9235 ) إدارى مركز طوخ لسنة 2016 وتولت النيابة التحقيق برئاسة مصطفى رشاد وإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.


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