بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح مسجد سيدى محمد بقرية زرقان

افتح الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مسجد سيدى محمد بحيبح بقرية زرقان التابعة لمركز ومدينة تلا، بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة ومصطفى بيومى السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وبعض شيوخ الأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة تلا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وجمع غفير من أهالى قرية زرقان والقرى المجاورة.

وقد افتتح خطبة الجمعة الشيخ محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالمنوفية، الذى بارك لسكان وأهالى القرية افتتاح المسجد الجديد، وتحدث خلال الخطبة عن استقبال الأمة العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك الذى أنزل فيه القرآن، وحكمة الله فى تفضيل هذا الشهر الكريم عن سائر الشهور، وما ينبغى على الأمة الإسلامية من فعل الخيرات والطاعات، وعن فضل بناء بيوت الله فى هذه الأشهر المباركة والحسنات التى يكافئ الله فيها من يبنون المساجد.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بمباركة سكان وأهالى قرية زرقان افتتاح المسجد الجديد، داعيا المولى تعالى أن يتمم البركة فى الجامع ويتقبل من يعمره.

يذكر أن مسجد سيدى محمد بحيبح بزرقان قد تم بناؤه بالجهود الذاتية على مساحة 600 متر مربع بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، ويضم دورات مياه وأماكن للوضوء، ومصلى للسيدات بمساحة قدرها 120 م2 علوية، وتم تصنيف المسجد من قبل مديرية أوقاف المنوفية وتسميته بالمسجد الجامع لما يضمه المسجد من ملحقات، وهى مكتبة تضم العديد من كتب التراث الإسلامى ومقرأة للائمة ومكان لتحفيظ القرآن داخل.

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