أهالى شبين القناطر يعثرون على حمير مذبوحة بجوار رشاح قرية سندوه

عثر أهالى قرية سندوه بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية على 17 حمار مذبوح بجوار رشاح القرية و10 حمير أخرى معدة للذبح.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا من الاهالى بوجود سيارة نقل بها عدد كبير من الحميرعلى رشاح قرية سندوه وقام قائدها ومعه أخرون بتفريغ حمولتها على الرشاح ويقومون بذبح الحمير وبانتقال رجال المباحث تم العثور على 17 حمار مذبوح و10 حمير معدين للذبح.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6177 إدارى مركز شبين القناطر وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار حسام الهلباوى وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين والتحفظ على الحمير المذبوحة وانتداب الطب البيطرى بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

وأكد المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر أن الأهالى تقدموا ببلاغ عن وجود سيارة نقل قامت بتفريغ حمولة عدد كبير من الحمير وبالانتقال تم العثور على بقايا حمير مذبوحة تم تشفيتها ورمى هياكلها العظمية وأخرى مازالت حية بمنطقة الرشاح الكبير.

وأضاف الشاذلى أن أن عدد الحمير المذبوحة التى تم العثور عليها ما 17 حمار فى صور هياكل فضلاً عن العثور على 10 حمير متواجدين بمحيط المنطقة كان ينوى المتهمين ذبحهم لكنهم تركوهم وفروا هاربين.

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