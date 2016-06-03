بالصور.. محافظ الغربية يفتتح ملعبًا لكرة القدم بمركز شباب ميت حبيب فى سمنود

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الجمعة، الملعب السباعى لكرة القدم لمركز شباب ميت حبيب التابعة لإدارة سمنود الرياضية، وتفقدوا صالة الجيمانيزيوم الجديدة.

شارك فى الافتتاح المحاسب رمضان عيد رئيس مدينة سمنود، وفريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعلى الراعى وكيل مديرية الشباب، وعلاء حجازى مدير المكتب الفنى، والقيادات التنفيذية بمركز ومدينة سمنود وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

ويقام الملعب على مساحة 2318 م وبتكلفة مالية قدرها 500 ألف جنيها تقريبا، ويبلغ التعداد السكانى للقرية 32 ألف نسمة، ويعتبر ملعب مركز شباب ميت حبيب، من ضمن 3000 ملعب تم تطويره فى عهد الوزير مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الشباب والرياضة فى تنمية وتطوير الملاعب المتواجدة بمراكز الشباب، لاستخراج أبطال فى مختلف الألعاب لتمثيل مصر فى جميع المحافل الدولية.

وكرم المحافظ أبطال الألعاب المختلفة وأولياء أمور الشهداء بالقرية، مع منح أولاد الشهداء عضوية شرفية، نظرًا لما قدم آباءهم من تضحية وفداء للوطن.

محافظ الغربية يفتتح اليوم عددًا من المشروعات الخدمية بقرى مركز سمنود

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